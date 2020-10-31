Москва, , 08:23 — REGNUM Расписание предстоящего выхода членов экипажа Международной космической станции в открытый космос включает ряд технических задач и работы по научной программе. Об этом сообщили представители Роскосмоса агентству ТАСС.

Выход космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова за борт МКС назначен на 18 ноября. Планируется, что космонавты проведут в открытом космосе около шести часов.

За это время им предстоит заменить панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря», провести чистку иллюминатора модуля «Звезда» и проверить герметичность выходного люка модуля «Поиск».

Также космонавты выполнят ряд операций в рамках научной программы российского сегмента МКС. Помимо этого им нужно будет переключить антенны с модуля «Пирс» на модуль «Поиск» и изменить положение датчиков блока контроля давления и осаждения на модуле «Пирс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Роскосмосе заявили, что на 12 ноября запланирована очередная коррекция орбиты МКС с целью формирования баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-18».

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