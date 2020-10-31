Москва, , 08:00 — REGNUM Современные смартфоны можно оставлять подключенными к зарядным устройствам на протяжении всей ночи без вреда для аккумулятора. Об этом сообщил партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов в эфире телеканала «Мир 24».

Эксперт объяснил, что проблема с сокращением ёмкости аккумуляторов при слишком долгой зарядке была актуальна для более ранних смартфонов. Он отметил, что современные устройства оснащаются программным обеспечением, которое автоматически блокирует передачу электричества при достижении максимального уровня заряда батареи.

Мясоедов добавил, что одним из основных признаков некорректной работы аккумулятора смартфона является его перегрев. Если пользователь замечает, что устройство стало нагреваться сильнее, чем обычно, то смартфон рекомендуется отнести в сервисный центр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре специалист Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что одним из признаков заражения смартфона вредоносным программным обеспечением является резкий рост расходуемого интернет-трафика.

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