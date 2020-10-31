Пекин, , 07:40 — REGNUM Китайский производитель Xiaomi занял третье место по объёму поставок смартфонов в третьем квартале 2020 года, обойдя американскую компанию Apple. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys.

По оценкам экспертов, в третьем квартале текущего года во всём мире было продано 348 млн смартфонов. Этот показатель сократился на 1% в годовом исчислении, однако в сравнении со вторым кварталом 2020 года вырос на 22%.

Лидерство по объёму поставок вернула южнокорейская компания Samsung, обойдя китайского производителя Huawei. Успех Samsung объясняется высокими продажами в Индии, где китайские производители столкнулись с падением продаж из-за политической напряжённости.

Соответственно, Huawei заняла второе место по объёмам поставок. Компании Xiaomi в третьем квартале текущего года удалось поставить 47,1 млн смартфонов, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Этот позволило Xiaomi обойти Apple и занять третье место по объёму поставок.

Аналитик Canalys Мо Цзя отметил, что успех Xiaomi частично объясняется неудачами Huawei. Из-за санкций правительства США Huawei потеряла доступ к сервисам Google, что привело к падению поставок в некоторых регионах. Мо Цзя рассказал, что в Европе поставки Huawei упали на четверть, тогда как поставки Xiaomi выросли на 88%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 октября компания Apple представила финансовую отчётность, показавшую падение выручки от продаж смартфонов iPhone более чем на 20%. Это привело к падению стоимости акций компании на 5%.

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