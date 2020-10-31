Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:41 — REGNUM На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре спустили на воду второй паром для линии Ванино — Холмск. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба правительства Сахалина.

Перевод к достроечному пирсу состоялся 30 октября. Паром выведен в наливной бассейн и по старой морской традиции принял процедуру «крещения» — он был назван в честь Василия Ощепкова, основоположника российского дзюдо, который родился и вырос на Сахалине.

Первый однотипный паром для Сахалина, названный в честь бывшего директора судостроительного завода Александра Деева, был спущен на воду в августе 2019 года. Оба судна, которые планируется сдать заказчику в 2021 году, будут работать на главной переправе Сахалина Ванино — Холмск. Их конструкция позволяет выполнять рейсы в сложных погодных условиях и двигаться во льдах толщиной до одного метра.

«Паромы способны перевозить до 32 железнодорожных вагонов или 27 автосоставов, а также девять легковых автомобилей. Пассажировместимость — 200 человек», — говорится в сообщении.

По словам генерального директора предприятия Михаила Боровского, судостроители «выдерживают сроки строительства и испытаний, а на втором пароме идут даже с опережением».

Как сообщало ИА REGNUM, первый однотипный паром для Сахалина был спущен на воду в августе 2019 года. Сдать заказчику его планируется в 2021 году. Оба судна будут работать на главной переправе Сахалина Ванино — Холмск.

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