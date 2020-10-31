Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Оперативный центр для ускорения работ по разработке гиперзвукового оружия создало министерство обороны США, заявила замглавы Пентагона по закупкам и обеспечению Эллен Лорд в ходе видеоконференции, посвященной этому виду вооружений. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

По ее словам, специалисты учреждения изучат потребности промышленности, которые помогут сократить время для производственных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что гиперзвуковое оружие начнет поступать в американскую армию к 2023 году.

Читайте ранее в этом сюжете: США объявили о разработке гиперзвуковой ракеты для палубных самолетов