Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Партию из 200 ракет для противотанкового комплекса Javelin, а также дополнительное оборудование к нему, планируют поставить США Австралии, сообщается на сайте Пентагона.

Сумма сделка составляет $46 млн. Ракеты хранятся на складах американской армии. Теперь решение о поставке вооружения должен одобрить Конгресс США. На рассмотрение законодателям отведено 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября США объявили о планах поставить Тайваню 100 систем береговой обороны Harpoon, в том числе 400 противокорабельных ракет к ним. Сумма сделки достигает $2,37 млрд.

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