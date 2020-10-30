Берлин, , 23:56 — REGNUM AMD ведёт переговоры с партнерами по поводу выпуска видеокарт Radeon RX 6900 XT с особым дизайном. Об этом 30 октября сообщил немецкий портал HardwareLuxx.

Таким образом, производитель планирует позволить компаниям выпускать собственные версии RX 6900 XT для конечных потребителей. Ожидается, что печатная плата устройств будет выполнена на базе эталонного дизайна от AMD, а производители добавятк ней свои варианты систем охлажения. Стоит отметить, что пока пользователям показали лишь нестандартные варианты Radeon RX 6800 и RX 6800 XT от ASUS, MSI и других компаний.

https://twitter.com/aschilling/status/1322077898774380544

Напомним, 29 октября AMD представила три флагманские видеокарты на базе нового графического процессора Navi 21. Ожидается, что Radeon RX 6800 и RX 6800 XT поступят в продажу 18 ноября 2020 года, а RX 6900 XT — 8 декабря 2020.

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