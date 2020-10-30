Токио, , 23:35 — REGNUM Министерство обороны Японии официально заключило с корпорацией Mitsubishi Heavy Industries соглашение о разработке истребителя нового поколения, предназначенного для замены истребителей F-2, состоящих сейчас на вооружении японских ВВС.

F-2 ВВС Японии

Об этом 30 октября сообщило информагентство Nikkei со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киши.

«Мы будем неустанно работать над тем, чтобы первый истребитель нового поколения был готов в 2035 году, когда начнётся списание самолётов F-2», — цитирует агентство слова министра обороны.

Общая стоимость соглашения оценивается более чем в $40 млрд. После создания новых истребителей военное ведомство Японии намерено закупить не менее 90 таких самолетов.

Корпорация Mitsubishi Heavy Industries займется общим проектированием нового истребителя, при этом работа над двигателем самолёта и рядом ключевых систем самолета будет передана иностранным подрядчикам, которых японская компания сейчас подыскивает.

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