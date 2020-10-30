Токио, , 23:17 — REGNUM В сеть «утекла» информация о новой консоли Nintendo, известной под названием Switch Pro. Об этом 30 октября сообщил портал Comicbook.

Японские СМИ сообщили, что устройство может быть оборудовано дисплеем Mini LED тайванькой компании Innolux Corporation. Автор статьи напомнил, что у Nintendo уже есть два поставщика дисплеев — компании JDI и Sharp. Он добавил: новость означает, что компания может сменить партнёров в рамках реализации проекта новой консоли.

Напомним, сейчас Nintendo Switch оборудована ЖК-дисплеем с подсветкой, который способен выдавать разрешение 720p. Ранее СМИ сообщали, что новая консоль Nintendo Switch Pro получит 4K-дисплей и улучшенный аккумулятор.

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