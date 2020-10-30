Нью-Дели, , 22:18 — REGNUM ВВС Индии осуществили успешный испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos с борта истребителя Су-30, сообщает 30 октября телеканал India TV.

«Су-30 ВВС Индии взлетел с авиабазы Халвара в Пенджабе около 9:00 и после дозаправки в воздухе поразил назначенную цель около 13:30. Это уже второе успешное испытание такой ракеты», — процитировал телеканал слова источника.

Отдельно отмечается, что перед запуском ракеты истребитель преодолел свыше четырех тыс. км. Ракета BrahMos, запущенная истребителем, уничтожила корабль-мишень в Бенгальском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, ракеты BrahMos разработаны совместным российско-индийским предприятием BrahMos Aerospace, созданным в 1998 году.

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