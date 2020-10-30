Москва, , 18:44 — REGNUM Целый ряд новых ракетных комплексов вслед за стратегическим «Авангардом» уже создан в России, заявил 30 октября журналистам глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов на церемонии открытия обновлённой кафедры «Авиационные робототехнические системы» Московского авиационного института (МАИ).

По его словам, эти ракетные комплексы «на подходе».

«Недавно мы поздравляли Герберта Александровича Ефремова с высшей наградой страны, почетного генерального директора НПО Машиностроения, где он сказал, что создал последний самый мощный комплекс «Авангард». На подходе ещё ряд комплексов», — сказал Борис Обносов.

От более подробного рассказа глава КТРВ воздержался, сославшись на секретность этих данных.

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал в ответ на решение США приостановить своё участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, что Россия в 2019—2020 годах создаст наземный комплекс «Калибр» с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный гиперзвуковой ракетный комплекс большой дальности.

Как сообщало ИА REGNUM, первый ракетный полк, вооруженный стратегическим ракетным комплексом с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» был поставлен на боевое дежурство в декабре 2019 года.

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