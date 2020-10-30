Берлин, 30 октября 2020, 15:31 — REGNUM В сети появились снимки закамуфлированного прототипа Mercedes-Benz C-Class нового поколения, который практически «растерял» свой защитный камуфляж. Фото размещены на сайте издания Car and Driver.
Где были сделаны фотографии журналисты не сообщают. Тем не менее по полученным изображениям можно получить представление о внешнем виде будущей новинки.
Новый C-Class получит заниженную линию капота, а решётка радиатора и головная оптика нового авто будут выполнены в стиле рестайлинговой модели S-Class. Кроме того, внешне машина выделится вытянутыми по горизонтали двухсекционными задними фонарями.
В салоне автомобиля появятся вертикальный планшет медиасистемы и электронная приборная панель, а также руль с двойными спицами.
Ранее компания Mercedes-Benz представила на авторынке РФ новую версию фургона Sprinter в ограниченной серии. Автопроизводитель сделал акцент на том, что автомобиль разработан с учетом российских особенностей эксплуатации.
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