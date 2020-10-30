Берлин, , 15:31 — REGNUM В сети появились снимки закамуфлированного прототипа Mercedes-Benz C-Class нового поколения, который практически «растерял» свой защитный камуфляж. Фото размещены на сайте издания Car and Driver.

Mercedes-Benz C-Class нового поколения Car and Driver

Где были сделаны фотографии журналисты не сообщают. Тем не менее по полученным изображениям можно получить представление о внешнем виде будущей новинки.

Новый C-Class получит заниженную линию капота, а решётка радиатора и головная оптика нового авто будут выполнены в стиле рестайлинговой модели S-Class. Кроме того, внешне машина выделится вытянутыми по горизонтали двухсекционными задними фонарями.

В салоне автомобиля появятся вертикальный планшет медиасистемы и электронная приборная панель, а также руль с двойными спицами.

Ранее компания Mercedes-Benz представила на авторынке РФ новую версию фургона Sprinter в ограниченной серии. Автопроизводитель сделал акцент на том, что автомобиль разработан с учетом российских особенностей эксплуатации.

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