Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Американская компания Chevrolet Performance оснастила вседорожник K5 Blazer 1977 года выпуска электрическим силовым агрегатом. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

По данным журналистов, модернизированный автомобиль подготовили для демонстрации на шоу SEMA 360, которое пройдёт в онлайн-формате.

По своей сути электромобиль представляет собой концепт-кар, который показывает возможности пакета Electric Connect and Cruise. Продажи этого пакета начнутся во второй половине 2021 года.

Специалисты Chevrolet извлекли из K5 Blazer штатный 6,55-литровый двигатель V8, трёхскоростную автоматическую трансмиссию, топливную, а также выхлопную систему. На его место был установлен электромотор от Bolt EV мощностью 200 л. с. (361 Нм). Электрический агрегат получил себе в пару четырёхскоростной «автомат» с электронным управлением.

Также автопроизводители оснастили авто комплектом электрических усилителей руля и электронасосом для обеспечения вакуума в тормозной системе.

Ранее компания Chevrolet начала продажи на чилийском автомобильном рынке нового компактного кроссовера Groove, созданного на базе кроссовера Baojun 510.

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