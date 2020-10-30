Москва, , 13:56 — REGNUM Российский родстер «Крым» получит семискоростную автоматическую коробку передач российской компании КАТЕ и новый мотор. Об этом говорится в сообщении МГТУ им. Баумана на сайте «Хабр».

Стоит отметить, что компания КАТЕ является поставщиком трансмиссий для автомобилей премиального бренда Aurus.

Сейчас модель разрабатывается в виртуальном пространстве при помощи компьютерного моделирования. На 3D-тестах проводятся испытания несущей конструкции и подвески будущей новинки.

Собран родстер будет на металлической пространственной раме. Разработчики работают над снижением её веса. На данный момент рама весит на 100 кг меньше, чем на первых прототипах. Также текущая версия модели имеет механизм автоматического складывания крыши в отличие от первых версий.

Кроме того, идёт работа по модернизации кинематики подвески и рулевого управления.

Ранее в пресс-службе Тольяттинского госуниверситета сообщили, что АвтоВАЗ будет поставлять машинокомплекты для сборки родстера «Крым». Годовой объём поставок может достигать 10 тыс. единиц.

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