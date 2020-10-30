Токио, , 13:33 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsuoka представил свой первый кроссовер под названием Buddy. Демонстрационный ролик с авто размещён на канале FastCarCommunity в YouTube.

Дизайн новинки выполнен в духе американского внедорожника конца прошлого века. Во внешнем виде авто заметны сходные черты с Toyota RAV4. Явные отличия от этой японской модели заметны лишь в передней части и на корме.

Новый автомобиль выделяется крупной серебристой радиаторной решёткой, передними фонарями прямоугольной формы и угловатыми накладками на колёсные арки. Сзади у автомобиля имеется хромированная полоса, расположенная вдоль бампера.

В цветовой палитре кузова имеется 11 цветов.

В движение автомобиль приводится двухлитровым бензиновым мотором производительностью 171 л. с. В моторной гамме также есть гибридный двигатель, состоящий из 178-сильного двигателя внутреннего сгорания на 2,5 л.

Первые заказы на модель дилеры примут 26 ноября 2020 года.

Напомним, на вторичном авторынке России наибольшей популярностью пользуются машины японских компаний. Их доля в стране по итогам января — сентября составляет 29% (1 111 000 ед.).

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