Амстердам, , 13:15 — REGNUM Нидерландская фирма PAL-V получила разрешение от Управления транспортных средств страны на перемещение летающей машине Liberty по дорогам общего пользования на территории стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Вес Liberty составляет 664 кг, а его максимальная взлетная масса равна 910 кг. Транспортное средство может поднять в воздух двух человек. На земле же летающее авто приводится в движение 100-сильным двигателем. Он позволяет разогнать машину до «сотни» за 9 секунд. При этом максимальная скорость модели составляет 160 км/ч.

Для полётов используется двигатель производительностью 200 л. с. С таким агрегатом скорость винтокрылой машины может составлять до 180 км/ч.

Сообщается, что расстояние, которое может пролететь авто зависит от взлетной массы и составляет от 400 до 500 км. Вместимость топливного бака равна 100 литрам. В качестве топлива используется АИ-95 и выше.

Напомним, в конце сентября нынешнего года компания Xpeng на Пекинском автомобильном салоне провела премьеру концепта двухместного летающего электромобиля под названием Kiwigogo. В воздух летательный аппарат приводят восемь турбированных двигателей. Максимальная высота полёта электролёта достигает 25 метров.

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