Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen объявил в Соединённых Штатах отзывную кампанию модели Jetta. Об этом сообщается на сайте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA).

Причина сервисной компании — неправильно затянутые болты топливной рампы. В компании опасаются, что со временем крепёжные элементы могут ослабнуть, что в свою очередь грозит возгоранием машины.

В общей сложности под отзывную кампанию попали 218 192 экземпляра Jetta. Специалисты немецкого автопроизводителя порекомендовали владельцам этой модели при очевидной утечке топлива прекратить её эксплуатацию. В компании пока не сообщили о несчастных случаях, возникших по причине утечки топлива.

Кампания по отзыву авто начнётся 20 декабря текущего года. Все ремонтные работы по замене болтов и топливной рампы будут производиться за счёт автопроизводителя.

Ранее из-за возможного повреждения элемента топливного трубопровода АвтоВАЗ объявил об отзыве 90 124 автомобилей, выпущенных с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.

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