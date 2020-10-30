Рим, , 10:16 — REGNUM Итальянское тюнинг-ателье Ares Design представило новый родстер S1 Project Spyder. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Всего планируется выпустить не более 24 экземпляров новинки. Пока же дилеры открыли приём заказов на новый родстер.

Под капотом авто функционирует форсированный до 715 «лошадей» (968 Нм) двигатель от Corvette V8 рабочим объёмом 6,2 л. Он позволяет машине разгоняться с места до 100 км/ч за 2,7 секунды. Силовой агрегат размещён за спинками сидений. С мотором сочетается восьмискоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

Новинка имеет карбоновый кузов. Лобовое стекло у автомобиля отсутствует. Зато есть два ветровых дефлектора, разработанных фирмой Centro Stile, которые перенаправляют воздушный поток в воздухозаборники за подголовниками кресел.

В остальном же новинка повторяет модель Ares S. Стоимость машины пока не сообщается.

Напомним, тюнинг-ателье Ares Design было основано в 2014 году. Офис компании находится в итальянской коммуне Моден. Главой предприятия является бывший глава компании Lotus Дэни Бахар.

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