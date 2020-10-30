Москва, , 08:59 — REGNUM Самую крупную отзывную кампанию автомобилей в 2020 году провела компания Datsun. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

В нынешнем году Datsun объявлял об отзыве в общей сложности 93 373 моделей on-DO и mi-DO. У них были проблемы в срабатывании подушек безопасности.

На втором месте антирейтинга находится российская марка Lada. АвтоВАЗ ранее объявил самый крупный отзыв за последние три года 90 124 автомобилей Xray и Vesta. Здесь дефект обнаружен в топливном трубопроводе.

Третье место в данном списке занял японский бренд Toyota. Эта компания из-за проблем с форсунками омывателей отозвала 82 641 экземпляр моделей Highlander, RAV4 и Land Cruiser Prado.

В топ-5 также вошли Hyundai (66 216 ед.) и Ford (18 448 ед.). В общей же сложности на конец октября 2020 года Росстандарт согласовал 116 отзывных кампаний.

Напомним, отзывные или сервисные кампании — это распространенная мировая практика по устранению дефектов, которые были допущены при сборке транспортных средств.

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