Нур-Султан, , 08:15 — REGNUM Блогер под ником Diyas Valikhan из Казахстана испытал на проходимость кроссоверы, определив лучшие из них. Видео с тестов размещено на канале блогера в YouTube.

«Битва Кроссоверов 2020 — сравнение работы полного привода девяти популярных кроссоверов. Сразу скажу, что данный тест не претендует на объективность, так как нет возможности создать «идеальные» условия. Но в то же время разница в поведении автомобилей во время преодоления препятствий видна невооруженным взглядом», — сообщил Diyas Valikhan.

На первом месте оказался японский кроссовер Toyota RAV4. Он лучше всех преодолел все препятствия, показав один из лучших результатов работы системы полного привода с тремя муфтами и системой распределения тяги.

Второе место разделили модели Kia Sportage и Nissan X-Trail, которые хуже справились с полосой препятствия. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Tiguan с двухлитровым движком.

На четвёртом месте несколько кроссоверов: Changan CS75 FL, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan с двигателем 1.4 TSI.

Аутсайдером по версии автоблогера стала модель Mazda CX-5. Это авто хуже остальных участников теста справилось с поставленными задачами.

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