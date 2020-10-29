Москва, , 22:58 — REGNUM Командование ВМФ России определило, какие боевые корабли первыми будут вооружены новейшими противолодочными управляемыми ракетами (ПЛУР), сообщает 29 октября газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Фрегат «Адмирал Горшков» Минобороны России

Первыми ракето-торпеды получат фрегаты проекта 22 350 типа «Адмирал Горшков», а затем и другие корабли «адмиральской серии».

Издание утверждает, что оснащение фрегатов новым противолодочным оружием начнется в 2021 году.

Главным отличием этого оружия является сочетание дальнобойности с высокой точностью поражения подводной цели.

ПЛУР можно запустить с корабля на дальность в несколько десятков км. После её попадания в заданный район, от ракеты отделяется малогабаритная торпеда, которая самостоятельно находит подводную лодку и поражает её.

Наибольшая эффективность этого оружия достигается в сочетании надводного носителя ПЛУР и противолодочного самолета. Сброшенный с самолета гиброакустический буй сообщает об обнаружении шумов подлодки и в этот район с корабля запускается ракета.

Как сообщало ИА REGNUM, прототип такого комплекса был запущен в опытно-серийное производство летом 2019 года, а его испытания планировалось завершить в 2020 году.

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