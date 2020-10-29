Москва, , 15:41 — REGNUM Китайский автопроизводитель JAC готовит для российского рынка новый лифтбэк J7 в трех комплектациях: Basic, Comfort и Luxury. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уже в начальной комплектации Basic есть мультируль, регулируемое заднее кресло со складной спинкой, USB-разъемы для передних и задних пассажиров, цифровая «приборка», мультимедийка с вертикальным сенсорным экраном, а также воздушные подушки безопасности для переднего пассажира и водителя.

В версии Comfort добавляется люк с электрическим приводом, кожаная обивка салона, а также видеокамера заднего обзора и четыре датчика парктроника. Кроме того, в этой комплектации есть круиз-контроль.

В версии Luxury имеется опция автоматического включения передних фонарей и стеклоочистителя, кожаное рулевое колесо, климат-контроль, воздуховоды для задних пассажиров и продвинутая аудиосистема с шестью динамиками. Отдельно стоит отметить автоматически складываемые при запирании машины наружные зеркала.

Ранее стало известно, что китайский автопроизводитель JAC Motor получил в РФ Одобрение типа транспортного средства на новый лифтбек J7.

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