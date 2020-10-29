Вашингтон, 29 октября 2020, 15:38 — REGNUM Система самоуправляемого вожденияSuper Cruise компании General Motors опередила автопилот Tesla при оценке экспертами ежемесячного журнала Consumer Reports автомобилей, оснащённых системами помощи водителю (ADAS). Об этом сообщает CNBC.
Известно, что испытания систем 17 автомобилей проводились с июня по сентябрь 2020 года.
Первое место в рейтинге занял Cadillac CT6 с системой Super Cruise, набрав 69 баллов из возможных 100. За ним следуют электромобиль Tesla Model Y с системой Autopilot (57 баллов), кроссовер Lincoln Corsair c системой FN Co-Pilot 360 (52 балла), электрокар Audi E-tron с системой Pre Sense (46 баллов).
На пятом месте расположились Hyundai Palisade, Mersedes-Benz GLS 450, Subaru Outback набравших по 46 баллов.