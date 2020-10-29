Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance Engineering планирует выпустить свою версию внедорожника Ford Bronco с 760-сильным мотором V8. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новинка будет оснащена пятилитровым двигателем Ford V8 с наддувом мощностью 750 л. с. и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Время разгона автомобиля до 100 км/ч составит всего 4,5 секунд. Другие обновления включают кастомный капот с ковшом, увеличенные колеса и шины, модернизированную систему подвески, кастомный кожаный салон Hennessey, модернизированный выхлоп из нержавеющей стали и многое другое.

«За последние два года мы уже построили для наших клиентов более 70 автомобилей Ford Raptor второго поколения с двигателем 5.0 V8 с наддувом мощностью 750 л. с. Я хочу построить такой же хороший автомобиль Ford Bronco для себя и для наших клиентов», — сказал основатель и гендиректор компании Джон Хеннесси.

По его словам, Bronco 2021 года может стать одним из самых желанных автомобилей с момента появления Ford GT.

Напомним, компании Ford и Argo AI создали беспилотную машину четвертого поколения. Она собрана на платформе Escape Hybrid, которая позволяет постоянно тестировать и улучшать мощность модели.

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