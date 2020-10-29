Париж, , 14:12 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault провёл небольшую модернизацию седана Megane. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В начале 2020 года хетчбэк и универсал Renault Megane прошли через рестайлинг. Теперь же модернизация затронула и седан.

Обновлённое авто получило другой передний бампер, доработанную радиаторную решётку и два фальшпатрубка выпускной системы. Кроме того, автопроизводители изменили форму матрицы передних светодиодных фонарей. Новинка также укомплектована колёсными дисками размером от 16 до 18 дюймов.

За доплату покупатель может получить авто с цифровой «приборкой» с дисплеем размером 10,2 дюйма и развлекательный комплекс с экраном на 9,3 дюйма.

В линейку моторов автомобиля войдёт 1,3-литровый наддувной бензиновый двигатель производительностью 140 «лошадей».

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре текущего года первое место по продажам среди новых машин марки Renault в России заняла модель Logan — 3885 проданных экземпляров. Это на 22% больше, чем в прошлом году.

Читайте также: В России выросли цены на модели Renault