Москва, , 13:53 — REGNUM В 2021 году в автобусах, такси и машинах каршеринга появится портативная система обеззараживания воздуха от российской фирмы «Платформа НТИ». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Люди в масках в автобусе Дарья Драй © ИА REGNUM

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Создано устройство Воронежским государственным техническим университетом. На данный момент оно проходит тестирование в лаборатории. Система дезинфекции предназначена для обеззараживания воздуха. Она убивает ряд болезнетворных бактерий, вирусов и даже коронавирус.

В массовое производство прибор поступит в самое ближайшее время. Покупателям предложат несколько его версий. Самая дешёвая система обеззараживания воздуха будет стоить 50 тыс. рублей.

Принцип работы прибора основан на обработке пространства вокруг специальным излучением (УФ), которое, по словам разработчиков, эффективнее, чем обработка салона химическими средствами или ультразвуком

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