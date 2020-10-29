Париж, , 13:10 — REGNUM Французская компания Bugatti представила экспериментальный прототип гиперкара Bolide, который способен разгоняться до «сотни» всего за 2,17 секунды. Фото и описание автомобиля размещены на сайте автопроизводителя.

Гиперкар Bolide Пресс-служба Bugatti

Bugatti Bolide достигает показателей, которые почти сравнимы с показателями Формулы 1, а его максимальная скорость значительно превышает 500 км/ч без ущерба для максимальной управляемости и максимальной маневренности. Болиду требуется 3:07,1 минуты, чтобы пройти круг Ле-Мана. И 5:23,1 минуты, чтобы обойти Северную петлю.

«С точки зрения технологии и разработки Bolide был одним из самых амбициозных проектов в моей карьере», — заявил руководитель отдела новых технологий Bugatti Automobiles Франк Гётцке.

Под капотом авто функционирует модифицированный мотор V16 рабочим объёмом 8 л, который выдаёт 1850 л. с.

Ранее стало известно, что руководство немецкой компании Volkswagen планирует передать бренд Bugatti хорватскому производителю электромобилей Rimac Automobili в обмен на значительную долю в Rimac Automobili.

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