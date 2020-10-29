Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Полностью электрический фургон Transit будет представлен где-то в ноябре, заявил генеральный директор Ford Джима Фарли на онлайн-встрече акционеров Ford Motor Company. Мероприятие транслировалось на корпоративных интернет-ресурсах.

«Мы считаем, что спрос на рынках для полностью электрических коммерческих фургонов и пикапов будет огромным. И мы не упустим возможность эти рынки завоевать», — сказал Фарли во время конференции.

На данном мероприятии подробности электрического Transit не обсуждались, однако гендиректор упомянул, что и модели Transit и F-150 были ключевыми машинами в коммерческом плане компании.

По словам Фарли, эти транспортные средства будут обладать исключительными возможностями и уникальными цифровыми услугами. Кроме того, машины получат опцию беспроводной связи, что поможет увеличить производительность работы коммерческих клиентов.

Ранее гендиректор Ford Джим Фарли заявил, что компания за год получила чистую прибыль в размере 2,4 млрд долларов при выручке в 37,5 млрд долларов.

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