Берлин, , 12:17 — REGNUM Кроссовер Audi RS Q5 с новым дизельным двигателем в скором времени может появиться на мировом авторынке, заявил менеджер по продукции серии Q5 Микаэлу Бенц в интервью изданию Autocar.

По его словам, в первую очередь в продаже появятся модели SQ5 с дизельным и бензиновым двигателями, а потом будет принято решение о производстве самой производительной версии кроссовера.

Ожидается, что новый Audi RS Q5 появится в продаже с 2,9-литровым турбированным движком, у которого топовая производительность равна 444 «лошадям» (600 Нм).

На данный момент наиболее производительной версией Audi SQ5 является кроссовер с бензиновым 349-сильным мотором V6 рабочим объёмом три литра. Эта версия модели доступна только для американских автолюбителей.

Ранее стало известно, что компания Audi планирует начать производство электрического седана e-tron GT на заводе Böllinger Höfe в немецком городе Неккарзульме до конца 2020 года.

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