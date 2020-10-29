Сеул, , 11:31 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Genesis расширил свой модельный ряд вторым кроссовером, который получил наименование GV70. Снимки с новинкой распространила пресс-служба автопроизводителя.

Новый кроссовер GV70 Пресс-служба Genesis

Новый внедорожник внешне схож с недавно модернизированным седаном G70. Внешне автомобиль выделяется двухуровневыми узкими передними фонарями, а также большой радиаторной решёткой.

Новинка выглядит немного более спортивной, чем модель GV80. Стремительности автомобилю придают задние стойки эффектной формы и вертикальные патрубки выхлопной системы.

Кроме того, компания анонсировала выпуск ещё более спортивной версии Genesis — модификацию GV70 Sport. Она получит затемненные элементы, особые овальные выхлопные патрубки и стильные колесные диски.

В линейку моторов GV70 должен войти четырехцилиндровый мотор объёмом 2,5 л и 3,5-литровый шестицилиндровый силовой агрегат производительностью 375 л. с.

Напомним, в конце сентября 2020 года в РФ в пределах от 21 тыс. до 200 тыс. рублей подорожали новые автомобили марки Genesis. Таким образом, цены на машины премиального бренда увеличились в сентябре на 0,7 — 3,6% по сравнению с прежней стоимостью.

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