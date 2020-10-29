Вашингтон, , 10:54 — REGNUM Из-за проблем с бензонасосом автопроизводитель Toyota объявил в США отзывную кампанию 1,5 млн автомобилей. Об этом сообщает Automotive News.

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Под отзыв попали модели Toyota и его дочерней компании Lexus выпущенные с 2017 по 2020 год.

По данным журналистов издания, в бензонасосах отзываемых машин было обнаружено множество недоработок, которые могут потенциально привести к выходу агрегата из строя, а следовательно и к дорожно-транспортному происшествию.

Отмечается, что дефекты обнаружены в бензонасосах компании Denso. В свою очередь в Toyota не пояснили, были ли у отзывной кампании непосредственные поводы (ДТП или возгорания из-за отказа мотора).

В ходе отзывной кампании дефектный бензонасос будет заменён на исправный.

Напомним, самым покупаемым автомобилем компании Toyota в сентябре нынешнего года стал кроссовер RAV4. Российские автолюбители за отчётный месяц приобрели на российском авторынке 3617 кроссоверов Toyota RAV4, что на 107% больше, чем в сентябре прошлого года.

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