Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Премьера модернизированной модели Jeep Compass состоится на китайском автосалоне в Гуанчжоу, который начнётся 22 ноября 2020 года. Об этом сообщает агентство Mopar Insiders со ссылкой на свои источники.

Обновлённое авто получит небольшие изменения дизайна. При этом рестайлинговая модель сохранит классическую решётку радиатора, которая разместится между двумя тонкими передними фарами. Сзади авто получит доработанный бампер и диффузор.

Внутри модели будет размещён дисплей информационно-развлекательного комплекса, который объединен с «приборкой».

Под капотом машины функционирует 2,4-литровый мотор максимальной мощностью 180 «лошадей». Этот двигатель сочетается с тремя различными видами трансмиссий и полным либо передним приводом.

Ранее дизайнерский отдел американской компании Jeep во главе с Ральфом Жилем представил классический вариант исполнения совершенно нового поколения внедорожника Jeep Wagoneer.

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