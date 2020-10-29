Сеул, , 10:01 — REGNUM В сети появился рендер электромобиля Hyundai Ioniq 5, разработанный дизайнерами американского агентства TopElectricSUV. Изображение распространила пресс-служба компании.

Рендер электрокара Hyundai Ioniq 5 Пресс-служба TopElectricSUV

В агентстве заверили, что рендер их специалистов практически полностью соответствует серийной модели будущей новинки.

Модель Ioniq 5 создана на основе прототипа Hyundai 45, премьера которого прошла на прошлогоднем автомобильном салоне во Франкфурте. Авто будет первым авто суббренда Ioniq. Машину соберут на совершенно новой «тележке» E-GMP.

На авторынке Соединённых Штатах новый автомобиль должен появиться во второй половине 2021 года. Его стоимость в зависимости от версии будет варьироваться от 40 до 45 тыс. долларов (порядка 3,11 — 3,5 млн руб.).

Ранее компания Hyundai представила новый компактный хот-хэтч (небольшой семейный автомобиль с кузовом хэтчбек с мощным двигателем) Hyundai i20 N, созданный в духе раллийного автомобиля i20 WRC.

Читайте также: Hyundai обнародовала видео-тизер новой платформы для электрокаров