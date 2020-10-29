Сеул, , 09:33 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai представит Mistra нового поколения в январе 2021 года. Об этом сообщается на сайте «Драйв».

Mistra появилась на китайском авторынке ещё в 2013 году. За семь лет «четырехдверку» несколько раз модернизировали. После нынешнего обновления модель сменит кузов седана на лифтбек.

Исходя из документов минпромторга Китая после рестайлинга Hyundai Mistra стал длиннее. Габариты версии лифтбека с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) составляют: 4780×1815×1460 мм. Расстояние между осями равно 2770 мм. Габариты версии модели с электромотором больше — 4815×1815×1470 мм. Колёсная база авто такая же как и у бензиновой версии.

Под капотом бензиновой версии обновлённого автомобиля размещён 1,8-литровый атмосферный движок мощностью 143 л. с. Производительность электрического варианта автомобиля равна 183 л. с.

Напомним, в третьем квартале текущего года южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor зафиксировала операционные убытки в размере 313,8 млрд вон (около 282,4 млн долларов).

Читайте также: Hyundai представил электрокар с системой зарядки от смеха