Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Американская компания Samson Sky раскрыла некоторые подробности, разрабатываемого ими транспортного средства, которое представляет собой скрещивание мотоцикла, автомобиля и самолёта. Об этом сообщается на официальной странице компании в соцсети Facebook.

Летающее авто будет называться Switchblade. В качестве концептуального автомобиля оно было представлено ещё в 2010 году. Однако после 10 лет работы над проектом в Samson Sky заявили, что летающая машина увеличила наземную скорость до 201 км/ч. При этом в воздухе скорость аппарата составит 257 км/ч. Летать авто будет за счёт крыльев, которые, по словам автопроизводителя, будут выдвигаться по нажатию одной лишь кнопки.

На данный момент по всему миру зарезервировано 1313 таких моделей.

Ранее в Hyundai заявили, что к 2028 году там планируют выпустить линейку летающих автомобилей. Именно к этому времени, по мнению руководства компании, сложится начальная инфраструктура для такого вида транспорта.

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