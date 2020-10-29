Караганда, Казахстан, , 08:56 — REGNUM Боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО-ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) России успешно осуществил на полигоне Сары-Шаган в Казахстане очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба ВКС на сайте Минобороны РФ.

«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», — приводятся в сообщении военного ведомства слова командира соединения ПРО ВКС генерал-майора Сергея Грабчука.

Напомним, что состоящая на вооружении ВКС РФ система ПРО предназначена для защиты от ударов вражеских средств воздушно-космического нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, тактические учения противоракетного комплекса состоялись в Московской области на базе объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил (ВКС) России.

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