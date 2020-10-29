Токио, , 08:55 — REGNUM Японская компания Toyota выводит свой новый кроссовер Yaris Cross на мировой рынок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый кроссовер был продан ещё в конце августа нынешнего года в Японии. И вот совсем скоро — 2 ноября заказы на новинку стартуют в Австралии. На европейском авторынке кроссовер появится до конца этого года.

Собрана модель на «тележке» TNGA-B от хэтчбека Yaris. Длина машины равна 4180 мм. Toyota Yaris Cross находится в модельном ряду марки на ступень ниже паркетника C-HR.

В качестве силового агрегата машина имеет атмосферный мотор M15A-FKS рабочим объёмом 1,5 л производительностью 118 «лошадей». Также в линейке агрегатов есть гибридный двигатель на базе двигателя внутреннего сгорания M15A-FXE и двух электромоторов. Их общая производительность равна 116 л. с. (85 кВт). Расход бензина гибридной версии кроссовера составляет всего 3,8 л на 100 км.

«Отдельного внимания заслуживает система полного привода E-Four с дополнительным электродвигателем, который приводит в движение заднюю ось (он развивает 5,3 л.с., а пиковый крутящий момент составляет 52 Нм)», — сообщается в пресс-релизе автопроизводителя.

Цена базовой комплектации новинки составляет 19 222 доллара (около 1,5 млн. рублей).

Ранее в России был запатентован промышленный образец субкомпактного городского хэтчбека Toyota Yaris нового поколения под индексом XP210.

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