Токио, , 07:07 — REGNUM Правительство Японии поддержит частные компании, разрабатывающие для электромобилей аккумуляторы нового типа, позволяющие превзойти по дальности пробега автомобили с традиционными двигателями. Об этом 29 октября сообщает газета Yomiri.

Издание отмечает, что министерство экономики, торговли и промышленности Японии ещё до окончания 2020 года предполагает разработать детальную стратегию финансовой поддержки бизнеса, работающего над созданием таких аккумуляторов.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SK Innovation на выставке InterBattery 2020 в Южной Корее представила аккумулятор, обеспечивающий запас хода электрокару в 1000 км.

Специалисты компании разработали два типа аккумуляторов для электромобилей. С первым вариантом авто с двумя подзарядками на 10 минут проедет 800 км, а второй — позволит электрокару на одной подзарядке преодолеть расстояние в 1000 км.

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