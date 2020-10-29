Ханчжоу, Китай, , 02:38 — REGNUM Более 300 ученых из сферы искусственного интеллекта (ИИ) приняли участие в отраслевой конференции, проведенной в онлайн-игре, которая дарит новый захватывающий опыт работы с технологиями искусственного интеллекта, сообщает агентство Синьхуа.

Прошедшая с 24 по 27 октября Вторая международная конференция по распространению искусственного интеллекта (DAI 2020) приняло форму ролевой онлайн-игры Justice Online, разработанной китайской компанией NetEase, Inc.

Более десятка функций, включая текстовые и аудио-чаты и визуальные демонстрации доступны в рамках системы онлайн-погружения, что дало возможность участникам вроде лауреата премии Тьюринга Джона Хопкрофта, который также является иностранным членом Китайской академии наук, общаться с коллегами по всему миру в фэнтезийном мире боевых искусств времен династии Северная Сун (960−1127).

Ученые также получили возможность переключаться между различные суб-конференциями в реальном времени, присоединяться к широкому спектру дискуссий по последним разработкам в области ИИ. Они также были свободны потанцевать, сделать перерыв на чай и даже позапускать фейерверки в кулуарах виртуального форума.

В связи с эпидемией нового коронавируса, такие виртуальные встречи стали новой нормой в академическом мире, отмечает издание. По словам профессора Нанкинского университета Юй Яна, который принял участие в конференции, он высоко ценит опыт взаимодействия с системой погружения в рамках конференции, который был подарен компанией NetEase, поскольку она сняла ряд ограничений подобного рода виде-встреч.

Например, отметил Юй, система позволяет реализовать презентацию стендовых докладов, что является важной частью собраний подобного плана в реальной жизни, где ученые собираются вокруг стенда, где приставлен научный реферат, для обмена мнениями о его содержании.

Глава NetEase Fuxi Lab Ли Жэньцзе сообщил «Синьхуа», что его команда приняла на вооружения ряд технологий в области искусственного интеллекта вроде кастомизации виртуального персонажа и облачного гейминга при создании системы. Они также были вдохновлены американскими учеными, которые в июле провели онлайн-встречу в рамках популярной игры Animal Crossing: New Horizons, разработанноя компанией Nintendo.