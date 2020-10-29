Вашингтон, , 00:45 — REGNUM AMD представила новые флагманские видеокарты линейки Radeon RX 6000 — RX 6900XT, RX 6800XT и RX 6800, созданные на базе архитектуры RDNA 2. Онлайн-трансляция прошла 28 октября на YouTube-канале компании.

Производитель сообщил, что RX 6800, RX 6800 XT появятся в магазинах США 18 ноября 2020 года, продажи самой производительной RX 6900 XT начнутся 8 декабря 2020. Все карты получат 16 гигабайт видеопамяти GDDR6. В США стоимость RX 6800 составит $579, RX 6800 XT можно будет купить за $649, а RX 6900 XT — за $999.

AMD также представила три новые функции устройств: режим RAGE, Infinity Cache и Smart Access Memory. В частности, RAGE представляет собой режим автоматического разгона, который мощно будет осуществлять «одним кликом» в ПО Radeon. Отмечается, что благодаря этой функции производительность видеокарты можно будет увеличить до 13%.

Что касается производительности, то, согласно утверждениям компании RX 6800 во многих случаях будет работать быстрее видеокарты RTX 2080 Ti, а значит и быстрее Nvidia RTX 3070.

AMD также сообщила, что она тщательно готовится к старту продаж устройств, благодаря чему будет решен вопрос их доступности в период после релиза. Тем не менее, глава компании Лиза Су отметила, что, по оценке производителя, в случае некоторых видеокарт спрос пока превышает предложение.

Ожидается, что всего в рамках линейки Radeon RX 6000 AMD выпустит пять видеокарт. Все графические процессоры выполнены на базе 7 нм технологического процесса.

Читайте ранее в этом сюжете: Трансляция AMD: вскоре компания представит видеокарты серии Radeon RX 6000