Вашингтон, , 23:37 — REGNUM Вооруженные силы США примут на вооружение пехотных подразделений новые легкие автомобили Infantry Squad Vehicles производства компании GM Defense — дочки General Motors Co.

Видеоролик с новыми военными автомашинами опубликован компанией-разработчиком.

Пентагон подписал контракт на поставку 649 таких автомобилей на сумму в $ 214,3 млн. GM Defense выпустит их на базе Chevrolet Colorado. В течение следующих восьми лет заказ на эти автомобили может быть увеличен до 2065 единиц.

Прототип Infantry Squad Vehicles был разработан совместными усилиями Chevrolet и военного исследовательского центра по танкам и автомобилям TARDEC.

Infantry Squad Vehicle компактен, его можно перемещать с помощью внешней подвески на вертолетах UH-60 Blackhawk.

Первую партию новых автомобилей получит 1-я бригада 82-й воздушно-десантной дивизии США.

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