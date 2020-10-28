Москва, , 23:10 — REGNUM Российский фрегат проекта 22 350 «Адмирал Касатонов» принял участие в испытаниях новой противолодочной ракето-торпеды, проведенных в Баренцевом море, сообщает 28 октября пресс-служба Минобороны.

Испытания нового боеприпаса проводились на одном из морских полигонов Северного флота в Баренцевом море.

Испытания обозначены как «квалификационные серийные» и признаны успешными.

Тактико-технические характеристики «изделия» не раскрываются.

Испытания новой противолодочной ракето-торпеды обеспечивала одна из атомных подлодок Северного флота, осуществлявшая наблюдение за отделившейся от ракеты торпедой в подводной среде, а также противолодочный самолет Ил-38, вертолет Ка-27 и катер-торпедолов из состава Кольской флотилии.

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