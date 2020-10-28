Пекин, , 15:47 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely разработал две гибридные версии кросс-купе Geely Tugella (XingYue). Об этом 28 октября сообщается на сайте NJcar.ru.

Версии получат в своём названии приставку ePro.

В движение купеобразный паркетник будет приводить силовой агрегат, состоящий из бензинового турбированного двигателя рабочим объёмом 1,5 л производительностью 150 «лошадей» и электрический мотор с пиковой мощностью 82 л. с. Общая максимальная мощность гибридной установки равна 259 л. с. (415 Нм). Работает двигатель с 7-скоростной роботизированной коробкой передач с двойным мокрым сцеплением.

Главное различие двух версий модели заключается в ёмкости тяговой аккумуляторной батареи. В начальном исполнении батарея имеет ёмкость 11,3 кВт-ч (запас хода в электрическом режиме 56 км), а в топовой версии — 15,5 кВт-ч (запас хода на электротяге 80 км).

Напомним, в сентябре нынешнего года российские автолюбители приобрели 2178 машин китайского бренда Geely — в 2,7 раза больше, чем год назад.

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