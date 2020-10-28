Берлин, , 11:34 — REGNUM Автомобильный гигант Daimler Trucks объявил о сотрудничестве с компанией Waymo в области исследований и разработок автономных грузовиков. Об этом сообщается на сайте IXbt.com.

Представители компаний заключили соглашение, в рамках которого планируется создать грузовик с автопилотом четвертого уровня (Level 4), что сделает машину полностью автономной.

Создаваться машина будет в соответствии со стандартом SAE (Society of Automotive Engineers — американская Ассоциация автомобильных инженеров). Целью совместного проекта компаний является снижение числа аварий на дорогах с участием грузовых машин и улучшение эффективности работы грузовых компаний.

Отмечается, что первым массовым автомобилем в рамках нового партнерского соглашения станет тягач, собранный на базе Freightliner Cascadia. Производство машины будет налажено в Соединённых Штатах, а его продажи должны начаться в течение нескольких следующих лет.

Напомним, компании Ford и Argo AI разработали беспилотную машину четвертого поколения на «тележке» Escape Hybrid. Новинка оснащена последними достижениями в области сенсорных и вычислительных технологий. Первое автономное авто сойдёт с заводского конвейера уже в конце октября 2020 года.

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