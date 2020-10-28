Сеул, , 10:54 — REGNUM Автопроизводитель Hyundai представил уникальный электрокар с системой зарядки. Видео с авто размещено на канале FastCarCommunity в YouTube.

«У этого нового электромобиля еще нет официально установленного запаса хода, но считается, что смех водителя подпитывает автомобиль, чтобы путешествовать дальше на основе его технологии Emotion Adaptive Vehicle Control (EAVC)», — говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Уникальность электромобиля заключается не только в инновационном способе зарядки, но и в его крошечном размере. Предназначено авто для детей.

Внешний вид новинки схож с дизайном концепта модели Hyundai 45, который в прошлом году был представлен на автосалоне во Франкфурте. Что же касается представленного электрокара, то его кузов выполнен из дерева, а в движение он приводится двумя электродвижками, размещёнными на двух осях. Моторы позволяют модели разогнаться до 7 км/ч.

Ранее стало известно, что сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) в Адыгее получат для тестирования первые в России микрокары на электротяге. Электромобили под названием Ардерия ТС2 разработаны специалистами местного завода «Ардерия».

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