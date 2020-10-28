Москва, , 10:35 — REGNUM Официальная премьера нового поколения седана G80 и первого кроссовера марки GV80 от компании Genesis состоялась в Москве. Трансляция мероприятия прошла в социальной сети Facebook.

Внешне новинки выделяются двухуровневой головной оптикой. Модели G80 и GV80 для российского авторынка будут собирать на заводе «Автотор» в Калининграде.

Оба автомобиля собраны на одной платформе и получили привод 4×4. Кроме того, новые модели будут обладать похожими системами и опциями.

Линейка моторов седана G80 будет состоять из двух двигателей. Мощность первого 2,5-литрового турбированного агрегата равна 249 л. c. (422 Нм), а второго 3,5-литрового составляет 379 «лошадей». Для кроссовера будет доступен ещё и трехлитровый турбированный дизельный мотор максимальной мощностью 249 л. c. (588 Нм). Двигатели сочетаются с восьмискоростной автоматической трансмиссией.

Стоимость и дата старта продаж в России пока не раскрываются.

Ранее генеральный директор Genesis Motor America Марк Дель Россо заявил, что компания планирует отказаться от выпуска гибридных версий автомобилей.

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