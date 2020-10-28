Москва, , 10:31 — REGNUM Китайская компания Chery приступила в России к сертификации кроссовера Tiggo 8 с новым двигателем. Об этом сообщается на сайте «Китайские автомобили».

Модель Chery Tiggo 8 появилась на авторынке России ещё в марте нынешнего года. Тогда авто выпускалось в единственной топовой версии. В конце апреля линейка комплектаций расширилась двумя более дешёвыми версиями. Все эти комплектации имеют турбомотор рабочим объёмом два литра и производительностью 170 «лошадей» (250 Нм). Движок функционирует с вариатором.

Теперь же компания занимается сертификацией в РФ Tiggo 8 с мотором SQRE4T15B. Это наддувный мотор с распределенным впрыском объёмом 1,5 л и максимальной производительностью 147 «лошадей». Крутящий момент движка составляет 210 Нм (в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин). Агрегатируется двигатель с роботизированной коробкой передач.

Напомним, в сентябре нынешнего года компания Chery в России реализовала 1490 автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем в сентябре прошлого года.

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