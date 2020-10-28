Якутск, , 10:22 — REGNUM Самолёт Ту-154 авиакомпании «Алроса» совершил последний в России гражданский перелёт, сообщили 28 октября в пресс-службе авиаперевозчика.

«Двадцать восьмого октября единственный из оставшихся в гражданской авиации РФ самолёт Ту-154 выполнил свой заключительный рейс», — сообщили в авиакомпании.

Уточняется, что воздушное судно со 140 пассажирами на борту совершило двухчасовой перелёт из города Мирный (Якутия) в новосибирский аэропорт «Толмачёво».

Напомним, Ту-154 разработало конструкторское бюро «Туполев», первый полёт состоялся в 1968 году. Самолет начал эксплуатироваться с 1972 года. Всего с 1968 по 2013 год было произведено 1026 воздушных судов данной серии.

Самолёт был рассчитан на перевозку до 180 пассажиров, его крейсерская скорость составляла более 900 км/ч. Самый протяженный беспосадочный маршрут составил 5040 километров (Москва — Нерюнгри).