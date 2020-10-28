Барселона, Испания, , 03:05 — REGNUM Отдельное от Испании космическое агентство планируют создать власти автономного сообщества Каталония, сообщается на сайте каталонского правительства.

Новая структура займется работами по подготовке к запуску в космос двух наноспутников в первой половине 2021 года. Всего до 2023 года на орбиту должно быть выведено шесть аппаратов. На это планируется потратить €18 млн.

В сообщении отметается, что проект нацелен на превращение Каталонии в цифровое государство, которое «не только использует цифровые технологии, но и создает их».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что США предоставят Индии доступ к информации со спутников американской орбитальной группировки.

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