Посёлок городского типа Диксон, Красноярский край, , 19:17 — REGNUM В Арктике появилась еще одна сейсмостанция — оборудование было успешно смонтировано на острове Диксон, на территории геофизической станции Колба имени В. В. Ходова.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Центра комплексного изучения Арктики (УРо РАН), научное оборудование — велосиметр Nanometrics Trillium Compact 120TC и регистратор Nanometrics Centaur — приспособлено к суровым условиям Заполярья.

Сейсмостанция вместе с другими, входящими в состав уникальной научной установки «Архангельская сейсмическая сеть», будет вести наблюдения за сейсмической обстановкой в районах пролегания трасс Северного морского пути.

Отметим, что ежегодно в Арктике регистрируется более 1000 землетрясений с магнитудой от 1,5 до 5 и выше. Особый интерес для ученых представляют землетрясения на архипелаге Новая Земля и вблизи него. Так, например, в текущем году там уже было зафиксировано два землетрясения.